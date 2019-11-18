Гонконг, Китай, , 14:31 — REGNUM Сотрудниками полиции Гонконга за время массовых акций, прошедших за выходные, были задержаны 154 протестующих. Данное заявление сделал 18 ноября официальный представитель полиции административного района, старший суперинтендант Квок Ка-Чуен, передает местный телеканал RTHK.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, среди задержанных было 103 мужчины и 51 женщина разных возрастов: от 13 до 54 лет. Он также отметил, что Политехнический университет Гонконга превратился в «оружейную фабрику и убежище для экстремистов».

По словам Квок Ка-Чуен, студенты забаррикадировались в одном из зданий университета. Оттуда они бросают в правоохранителей различные предметы, а также стреляют из катапульт и луков.

Ранее на канале RTHK сообщали, что начат штурм студенческого городка Политехнического университета, но в полиции опровергли данное сообщение.

Как передает агентство South China Morning Post, всего с начала протестов задержано около 4500 человек.

Как передавало ИА REGNUM, протесты не стихают в Гонконге с лета. Они постоянно перерастают в беспорядки, во время которых происходят акции вандализма и нападение на правоохранителей. Волна протестов началась после внесения местной администрацией на рассмотрение законопроекта об экстрадиции преступников на территорию континентального Китая. Данный документ уже отозван, но накала протестов это не снизило.