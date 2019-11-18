Вильнюс, , 14:17 — REGNUM В Литве пострадавшие от экологической катастрофы после пожара на крупнейшем в Прибалтике заводе по переработки использованных автомобильных покрышек в Алитусе стали обращаться за компенсациями, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 ноября. По данным самоуправления Алитуса, пока за компенсациями обратилось 18 субъектов — это фермеры, предприниматели и сотрудники различных служб, участвовавших в ликвидации пожара.

Суммарно пострадавшие просят выплаты 45,5 тыс. евро. Заявки продолжают приниматься, а ранее в литовском министерстве по защите окружающей среды утверждали, что выделят денег столько, «сколько необходимо», однако при этом компенсации пообещали выплатить только тем, кто документально докажет причинённый ущерб.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на заводе в Алитусе в октябре тушили дольше недели. В окружающую среду попали вредные для здоровья химические элементы, в том числе и тяжёлые металлы. На улицах города и пригорода находили погибших животных и птиц. Официально признано, что загрязнение распространилось на территорию, на которой проживает 65 тыс. жителей.

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