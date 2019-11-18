Красноярск, , 14:15 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 29-летней женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»). Об этом ИА REGNUM сообщили 18 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По информации красноярских массмедиа, женщина 15 ноября 2019 года на своём автомобиле «Хендай Солярис» уехала в посёлок Арейск. После этого о её местонахождении ничего не известно.

Дело было возбуждено, так как «обстоятельства свидетельствуют о криминальном характере исчезновения», подчеркнули в ведомстве.

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