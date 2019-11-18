Волгоград, , 14:18 — REGNUM 41-летнего жителя Курска задержали и доставили в Волгоград по подозрению в мошенничестве, сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Мужчина выдавал себя за сотрудника городской администрации, вызывал такси и просил купить и привезти к мэрии алкоголь. Он также просил перевести на его счёт деньги, обещая вернуть их при встрече.

Заявления о фиктивных заказах и мошенничестве поступали в полицию Волгограда с июля по сентябрь 2019 года. Водители поясняли, что им поступали телефонные звонки от неизвестного, который представившись сотрудником администрации, просил их за плату доставить алкогольную продукцию к учреждению. Псевдочиновник просил таксистов перечислить на его банковский счёт определённую сумму, пообещав отдать все деньги при встрече. В пункте назначения выяснялось, что таких заказов никто не совершал.

В отношении лже-чиновника возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее он уже был судим.