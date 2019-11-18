Уфа, , 14:11 — REGNUM Бывший депутат совета Куюргазинского района Башкирии, повторно севший за руль в нетрезвом состоянии, приговорен к обязательным работам. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в январе текущего года депутата лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А в августе 2019 года он снова сел за руль скутера пьяным и отправился в магазин.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (повторное управление автомобилем в состоянии опьянения).

Отмечается, что свою вину 59-летний бывший депутат признал.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.