Красноярск, , 14:05 — REGNUM В Красноярске проводится проверка по факту применения сотрудниками Росгвардии физической силы к подростку. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, информация об инциденте появилась в красноярских массмедиа 18 ноября. Сообщалось, что днём 16 ноября 17-летний подросток пришёл в школу, несмотря на выходной, и потребовал от охранника открыть дверь.

Охранник отказался, тогда подросток разбил руками два оконных стеклопакета, травмировав себе руки:

«Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии при доставлении подростка в отдел полиции применили к нему физическую силу».

Что именно сделали росгвардейцы, не уточняется. Проводится проверка.

Ситуацию ИА REGNUM прокомментировали в краевом управлении Росгвардии. В ведомстве подчеркнули, что днём 16 ноября поступил сигнал из охраняемого объекта по улице Аральская. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обнаружили «неизвестного, который, разбив камнями стёкла, проник внутрь общеобразовательного учреждения». На его одежде и на месте проникновения в школу были видны пятна крови от порезанных рук. Росгвардейцы вызвали скорую помощь.

«Поскольку при задержании правонарушитель оказал активное сопротивление и не подчинялся законным требованиям сотрудников, к нему применили спецсредства», — говорится в сообщении Росгвардии.

По действиям сотрудников проводится проверка.