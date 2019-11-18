Ростов-на-Дону, , 13:56 — REGNUM В Ростовской области экс-основателя агрохолдинга «Евродон» подозревают в невыплате зарплаты. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре 18 ноября.

Как следует из материалов уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы», руководитель компании «Донстар» более двух месяцев не выплачивал зарплату и расчёты при увольнении почти 500 работникам предприятия. Общая сумма задолженности превысила 11 млн рублей. При этом средства на счетах организации имелись.

Ранее донские власти сообщали о возможном возобновлении производства мяса птицы. Основатель и бывший генеральный директор группы компаний «Евродон» Вадим Ванеев пытался наладить производство в ООО «Донстар». В этот период часть работников попала под сокращение, часть находиласься в вынужденном отпуске.

ИА REGNUM сообщало, завод по выпуску 26 тысяч тонн мяса утки в год — «Донстар» — был запущен в Миллеровском районе в 2014 году.