Уфа, , 13:52 — REGNUM Прокуратура Уфы добилась признания дома, который чиновники хотели ремонтировать, непригодным для проживания. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в одноэтажном доме, в котором проживает 80-летняя бабушка, потрескались стены, просели дверные и оконные проемы, а крыша частично разрушилась.

Согласно заключению экспертов фундамент дома, который был построен 60 лет назад, и несущие стены находятся в аварийном состоянии.

Отмечается, что пожилая женщина не раз обращалась к чиновникам с заявлениями о признании здания непригодным для проживания. В ответ, межведомственная комиссия признала дом подлежащим капитальному ремонту.

Прокурор Уфы обратился в суд с заявлением признать заключение жилищной комиссии незаконным и провести повторное обследование строения.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела в суде муниципалитет добровольно исполнил требования прокуратуры и признал дом непригодным для проживания.