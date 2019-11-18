Барнаул, , 13:43 — REGNUM Присяжные заседатели не сочли заслуживающим снисхождения поступок 31-летнего жителя Каменского района Алтайского края, который оставшись наедине с 11-месячным сыном своей сожительницы, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщает региональный СУ СК РФ.

По данным следствия, жительница одного из сел Каменского района, на воспитании которой находились трое малолетних детей, стала проживать с неоднократно судимым братом подруги. Несмотря на то, что мужчина систематически применял в отношении нее физическую силу, женщина не обращалась в правоохранительные органы, надеясь, что гражданский муж исправится. В мае 2019 года тот совершил убийство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай имел место в Хабарском районе Алтайского края. В конце 2018 года, оставшись наедине дома с 11-месячным сыном своей сожительницы, мужчина нанес ребенку не менее 14 ударов руками и ногами, а затем задушил мальчика. В июле 2019 года суд назначил осужденному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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