Тулуза, Франция, , 13:43 — REGNUM Мост над рекой Тарн недалеко от французского города Тулуза обрушился, отчего в воду упали легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает газета La Dépêche du Midi.

По данным журналистов издания, инцидент произошел 18 ноября утром. По предварительным данным, обрушение было вызвано тем, что масса грузовика превышала предельно допустимую нагрузку, которая была установлена для моста.

Сообщается, что погибла 15-летняя девочка. Она ехала в машине со своей матерью. Ее мать и трое других человек смогли выбраться на берег. Продолжаются поиски еще нескольких человек. На месте работают 80 спасателей и 50 жандармов. Прибыли кинологи и водолазы.

Рухнувший мост был построен в 1935-м году. Его длина составляла 150 метров в длину и 5 метров в ширину. Отмечается, что последний раз его ремонтировали в 2003-м году, а в 2017-м была последняя проверка. Максимальный груз, который был допустим на мосту — 19 тонн.