Заринский район, Алтайский край, , 13:27 — REGNUM Алтайским следователям предстоит выяснить все обстоятельства, которые привели на больничную койку 13-летнего школьника из Заринска, у которого медики обнаружили признаки отравления.

Как пояснила сегодня, 18 ноября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, сам ребёнок заявил, что почувствовал себя плохо после того, как накануне употребил табачное изделие.

По данному факту Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в процессе которой правоохранители проверят также лиц, распространяющих табачные изделия среди школьников.