Новочеркасск, Ростовская область, , 13:27 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребёнка. Мальчик скончался в карете скорой помощи в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 18 ноября.

Как следует из материалов уголовного дела, трагедия произошла 17 ноября 2019 года. За два дня до этого в инфекционную больницу Новочеркасска с высокой температурой поступил мальчик. В связи с ухудшением состояния принято решение о его переводе в детскую горбольницу Новочеркасска. Однако по пути следования в больницу мальчик скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».