Заринский район, Алтайский край, , 13:21 — REGNUM Поиски 17-летней девушки — жительницы Усть-Пристанского района Алтайского края, которая накануне, 17 ноября, была заявлена без вести пропавшей, завершились трагически.

Как сообщила сегодня, 18 ноября, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, несовершеннолетняя найдена мёртвой.

Предварительно установлено, что 15 ноября 2019 года девушка приехала в гости к своей подруге, с которой вместе учатся в колледже. Какое — то время молодые особы проводили время в компании знакомых, после чего поссорились, и объявленная позднее пропавшей девушка ушла из дома в неизвестном направлении.

Её тело обнаружилось через два дня неподалёку от населенного пункта. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).