Сан-Антонио, США, , 13:06 — REGNUM Столкновение двух самолетов произошло в аэропорту американского города Сан-Антонио, штат Техас. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что один из самолетов стоял на летном поле с 5 ноября, а второй совершал вынужденную посадку из-за утечки топлива. Приземлиться на свою полосу этот самолет не смог, и въехал в стоявшее воздушное судно.

На опубликованных кадрах видно, что нос одного самолета оказался над фюзеляжем другого. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подобный инцидент произошел в московском аэропорту «Шереметьево». Прибывший из Минска самолет Airbus A320 при движении по рулежной полосе задел другое воздушное судно, пострадавших не было.

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