Бийск, Алтайский край, , 12:57 — REGNUM Аварийное жильё стадо поводом для возбуждения уголовного дела в Бийске. СУ СК РФ по Алтайскому краю обнародовал некоторые подробности «задержания» чиновников местной мэрии, отметив, что следственные действия связаны с выявленными фактами нарушений, допущенных должностными лицами администрации города при вводе в эксплуатацию жилых помещений, построенных по программе переселения из аварийного жилья.

«В настоящее время следователи СК по краю совместно с оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю проводят обыски в зданиях администрации города Бийска и по месту проживания должностных лиц», — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 — 2017 годы в Алтайском крае уже завершена. Проект, предусматривающий расселение 153,53 тыс. кв. м жилья, в котором проживали 11,5 тыс. жителей, реализовывался на территории 24 муниципальных образований. Его общая стоимость составила 4,7 млрд рублей, большую часть из которых (3 млрд рублей) выделил Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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Утром 18 ноября, алтайские СМИ сообщили о задержании мэра Бийска Александра Студеникина и ещё нескольких руководителей и сотрудников мэрии. Позднее пресс-служба муниципалитета сообщила, что чиновников не задержали, они лишь присутствовали при выемке документов, связанных со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2.

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