Чебоксары, , 12:52 — REGNUM 37-летний житель Новочебоксарска в Чувашии осуждён за развратные действия в отношении трёх школьниц. Суд признал его невменяемым, направив на принудительное лечение, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным материалов уголовного дела, днем 30 марта 2019 года мужчина в одном из кафе в юго-западном районе Чебоксар завел разговор с тремя девочками и в ходе беседы предложил совершить в отношении них действия сексуального характера. Школьницам, которые проходят по делу как потерпевшие, 11−13 лет.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у него — хроническое психическое расстройств. Ему инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух и более малолетних»). Постановлением суда он признан невменяемым и в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре. Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19-летний житель Красноармейского района Чувашии признан виновным в совершении развратных действий в отношении 15-летней школьницы. Следствие считает, что он вёл с ней переписку на сексуальные темы, а затем обманом получил фотографии интимного характера.

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В июне 2019 года в Чебоксарах вынесен приговор 45-летнему горожанину, которого обвиняли в развратных действиях в отношении девяти детей из шести регионов страны и распространении среди них порнографических материалов. Экспертиза выявила у него расстройство полового влечения в виде педофилии, суд назначил ему 7,5 лет лишения свободы.