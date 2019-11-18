Елец, Липецкая область, , 12:40 — REGNUM В Липецкой области организована доследственная проверка по факту гибели двух пожилых женщин в селе Архангельское Елецкого района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Вечером 17 ноября на улице Луговой загорелся дом. После ликвидации пожара в доме нашли тела двух сестёр 65 и 66 лет. По предварительным данным, они умерли от отравления угарным газом.

Следователи проводят осмотр на месте происшествия и опрашивают очевидцев. Соседи рассказали, что сгоревший дом отапливался печкой.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области при пожаре в жилом доме погибли два человека