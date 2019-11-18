Ярославль, , 12:54 — REGNUM В Ярославле почти месяц власти не могут решить, кто будет ремонтировать сорванную ураганом крышу многоквартирного дома № 42 по улице Ньютона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали жители.

Совещание на поврежденной крыше City-yaroslavl.ru

Ураган сорвал покрытие крыши 28 октября. В 2015 году крыша была капитально отремонтирована фондом капитального ремонта. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители дома, ремонт был сделан некачественно. В частности, плохо была сделана стяжка, на которую кладется мягкий материал. Из-за этого ветер и оторвал покрытие. Также считают и городские власти.

«Четыре года назад крыша была отремонтирована по программе капитального ремонта и находится на гарантии, но компания, которая ремонтировала её, уже не существует. Качество ремонта в конце октября ураган проверил на прочность, кровля природный экзамен не прошла», — говорится в сообщении на официальном сайте мэрии Ярославля.

Однако в фонде капремонта считают, что случай этот не гарантийный. Якобы имела место чрезвычайная ситуация.

«Мы готовы были выделить денежные средства, они до сих пор имеются — все в порядке. Однако со стороны города Ярославля подтверждающие документы о введении режима чрезвычайной ситуации переданы в фонд не были, в связи с чем у нас отсутствуют основания для финансирования данного дома», — рассказала телеканалу «Первый Ярославский» первый заместитель директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ольга Исайчева.

Жители считают, что власти и фонд капремонта просто перекладывают ответственность друг на друга, чтобы ничего не делать.

«Мы обращаемся во все инстанции, но нигде нам ничего обещать не могут. Никакой конкретики. Мы просто боимся остаться на зиму без крыши. Конечно, крышу надо ремонтировать капитально, но сейчас ее нужно хотя бы закрыть временно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM жительница дома Анна Моигина.

По словам жителей, в 2015 году крышу также ремонтировали в ноябре. Это был первый печальный опыт проведения капремонта в регионе.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM знакомый с ситуацией эксперт, ответственность за случившееся в любом случае лежит на региональном фонде капремонта. Согласно 615 постановлению правительства, фонд может отремонтировать крышу в связи с чрезвычайной ситуацией. Кроме того, крыша по-прежнему находится на гарантии. Даже если подрядчика больше нет, фонд может использовать средства процентов, которые копятся за размещение денег жителей в банке.

16 ноября на крыше дома побывал мэр города Владимир Волков, который, как сообщает сайт мэрии «дал поручение профильным руководителям оперативно приступить к ремонту и контролировать процесс». Между тем в фонде капитального ремонта корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ситуация не поменялась, и там по-прежнему ждут документов от мэрии.

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