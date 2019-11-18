Магас, , 12:37 — REGNUM В Ингушетии попал под статью о взяточничестве местный житель. Он задержан с поличным при передаче денег полицейскому. Сумма взятки составила 185 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Факт передачи денег был зафиксирован 14 ноября, около 21:30, в городе Магасе. 37-летний гражданин передал указанную денежную сумму сотруднику полиции в обмен за последующее покровительство и совершение незаконных действий, связанных с исполнением полицейским своих должностных полномочий.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Ингушетии задержали полицейского, который незаконно выдал права категории «D. За свои услуги сотрудник экзаменационного отделения МРЭО ГИБДД МВД взял 30 тыс. рублей.