Уфа, , 12:57 — REGNUM Женщина в Башкирии задолжала несовершеннолетней дочери более 700 тысяч рублей алиментов. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящий момент долг женщины перед дочкой 2005 года рождения составляет 714 тысяч рублей.

Отмечается, что в 2017 году суд привлек женщину к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5%. Но поскольку женщина на работу не выходила, неотработанные должницей исправительные работы суд заменил на 31 день лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Сообщается, что женщина не исполнила и это наказание, не приехав в колонию (в соответствии с ч.2 ст.75.1 Уголовно-исполнительного кодекса в колонию-поселение осужденные следуют самостоятельно).

В связи с этим приставы возбудили второе уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. Судом женщина была снова признана виновной. Ей было назначено наказание в виде двух месяцев лишения свободы. Но поскольку у нее было неотбытое наказание, срок ее заключения в закрытом учреждении продлится два месяца и двадцать дней.

По словам судебных приставов, если после отбытия наказания женщина не начнет работать и отчислять девочке алименты, то в отношении нее могут опять возбудить уголовное дело за неуплату алиментов и повторно лишить свободы.

Отмечается, что в текущем году судебные приставы Башкирии возбудили 1 271 уголовных дела по ст.157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».