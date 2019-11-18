Кушва, Свердловская область, 18 ноября 2019, 12:35 — REGNUM В Свердловской области высокопоставленный сотрудник полиции насмерть сбил пенсионерку. Трагедия произошла в городе Кушве, пишут местные СМИ.
За рулём находился Максим Иванцов, сообщают журналисты. Он известен тем, что ранее возглавлял городской отдел ГИБДД.
Факт происшествия подтверждает начальник пресс-службы областного управления МВД России Валерий Горелых. По его словам, 62-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Что касается Иванцова, то алкоголя в его крови не нашли. Идёт проверка.