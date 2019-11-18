Воронеж, , 12:19 — REGNUM Глава одного из сельских поселений Воронежской области предстанет перед судом по обвинению в растрате средств бюджета с использованием служебного положения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.

По версии следствия, весной и летом 2019 года, в течение нескольких месяцев, чиновник заправлял личный автомобиль за счёт администрации села. Ущерб, причинённый бюджету, не уточняется.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия свою вину полностью признал и возместил ущерб бюджету сельского поселения.

«Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнил руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Воронежской области вернул в муниципальную собственность крупный земельный участок, незаконно проданный главой сельского поселения за бесценок своей же дочери.

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