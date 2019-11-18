Владивосток, , 12:27 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил главам муниципалитетов лично контролировать уборку снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В Приморье выпало до 50 мм осадков, на уборке снега работает 270 единиц различной техники, использовано 2 тыс. тонн реагентов.

«Проезд есть во всех направлениях, ограничено движение только на перевале в Чугуевском районе на участке 156−170 километры трассы Осиновка-Рудная Пристань», — уточнили в пресс-службе.

Во Владивостоке работают 154 единицы техники, более 120 человек, основные дороги очищены от снега.

«В ночь также техника выходит на маршруты», — сообщил замглавы города Сергей Русских.

По данным департаментов энергетики, ЖКХ и топливных ресурсов, за сутки зафиксировано 38 отключений электроэнергии.

Глава региона предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за уборку снега, о том, что эффективность руководителей территорий будет оцениваться по уборке снега и отсутствию аварийных ситуаций.

«Распределяйте ночью технику по дорогам, особенно на перевалы. Все работы по очистке дорог вы должны контролировать лично в круглосуточном режиме», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье из-за ДТП оказался перекрыт участок федеральной трассы в районе города Артёма.