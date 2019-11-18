Великий Новгород, , 12:14 — REGNUM В Новгородской области с начала 2019 года по вине нетрезвых водителей произошло 71 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых 11 человек погибли и 102 получили ранения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

За десять месяцев года сотрудники Госавтоинспекции пресекли почти 2,5 тыс. фактов вождения нетрезвыми водителями или отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, 379 человек задержаны за повторное управление в нетрезвом состоянии, 53 человека оказались за рулём с признаками наркотического опьянения.

Только за минувшие выходные, 16−17 ноября, в Новгородской области были задержаны 23 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, из них двое сели пьяными за руль повторно.