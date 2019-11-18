Самара, , 12:20 — REGNUM В Самарской области в середине недели ожидается сильное похолодание. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба «Приволжского УГМС».

По данным синоптиков, на территории Самарской области 18 и 19 ноября еще будет держаться теплая погода. В эти дни ожидается дождь и мокрый снег, возможен туман.

А вот ночью 20 ноября температура воздуха быстро начнет снижаться. По прогнозам, столбик термометра опустится до 15 градусов мороза.

Днем 20 ноября жителям Самарской области нужно будет одеться теплее, поскольку температура в этот день будет держаться между отметками −6…−11 градусов.