Джакарта, , 12:12 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4 произошло на острове Хальмахера на севере Малуку, сообщает информационный портал Detik.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что землетрясение произошло в море в 23:42 по местному времени 17 ноября в 129 км к северо-западу от острова. Глубина землетрясения составила 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов Индонезии.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Индонезии