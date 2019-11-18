Симферополь, , 12:15 — REGNUM В связи с высокой пожарной опасностью в Крыму на три недели запретили посещение лесов. Об этом ИА REGNUM 18 ноября сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов РК.

«В связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории Крыма и в целях обеспечения пожарной безопасности введены ограничения на пребывание граждан в лесах, а также въезд транспортных средств и проведение определенных видов работ. Ограничения вводятся сроком на 21 календарный день», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферопольском районе сгорело более 50 га леса. Пожар начался 14 ноября, на борьбу со стихией привлекли авиацию МЧС, вертолёт Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200, которые осуществили почти два десятка сбросов воды.

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