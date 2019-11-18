Кушва, Свердловская область, , 11:55 — REGNUM Житель Кушвы (Свердловская область) предстанет перед судом по обвинению в ряде преступлений, совершённых в пьяном виде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 11 июля 2019 года нетрезвый гражданин ездил по Кушве и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Житель оскорбил полицейских в нецензурной форме, после чего его доставили в больницу для медосвидетельствования. Но водитель отказался от процедуры и напал на сотрудников инспекции.

38-летний кушвинец обвиняется в оскорблении представителей власти, применении насилия в отношении них, а также в нарушении правил дорожного движения с учётом того, что ранее житель был подвергнут административному наказанию за езду в пьяном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область вместе с Башкирией возглавили рейтинг регионов по «пьяным преступлениям». В первые шесть месяцев 2019 года на Среднем Урале совершили 6 тысяч 455 преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

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