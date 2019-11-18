Великий Новгород, , 11:40 — REGNUM В Новгородской области серьёзные подтопления начались в посёлке Краснофарфорный Чудовского района. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствует видео очевидцев, опубликованное в соцсети «ВКонтакте».

Паводок в Новгородской области Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Подтопления в посёлке Краснофарфорный Новгородской области Цитата из видео vk.com/region53

В сельской администрации к подъёму воду в реке Волхов готовились ещё неделю назад, уведомляя о возможных подтоплениях местных жителей. Отметим, что посёлок Краснофарфорный всегда находится в зоне риска и в пору весеннего половодья.

В Великом Новгороде вода в реке Волхов также прибывает. Очевидцы публикуют фотографии затопленной пешеходной дорожки от набережной Александра Невского к парку 30-летия Октября.

По данным ГУ МЧС России по Новгородской области, всего в регионе на утро 18 ноября остаются подтопленными 26 населённых пунктов в восьми районах и четыре жилых дома, в которых проживает десять человек. В воде — 453 приусадебных участка. Остаются повреждёнными 17 участков дорог и семь мостов.

Напомним, с 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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