Москва, , 12:09 — REGNUM По подозрению в мошенничестве московскими полицейскими задержан 37-летний приезжий из ближнего зарубежья. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД РФ по Москве.

В территориальный отдел полиции по столичному району Арбат обратилась 28-летняя жительница Подмосковья. Девушка рассказала, что стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в интернете. Мужчина предложил ей начать совместный бизнес — вложить средства и в дальнейшем получать процент с прибыли.

Подозреваемый и потерпевшая встретились на улице Арбат в Москве, где девушка передала иностранцу деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил свыше одного миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник потратил деньги по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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