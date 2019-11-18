Новороссийск, Краснодарский край, , 11:37 — REGNUM Второй пострадавший во время пожара на нефтебазе «Грушевая» компании «Черномортранснефть» в Новороссийске скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Также сообщается, что четверо других пострадавших от огня все еще находятся в больнице на лечении.

Как передавало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе в Новороссийске произошел 7 ноября. Пламя вспыхнуло во время проведения огневых работ. Позже стало известно, что в больнице один из пострадавших умер.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

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