Копенгаген, , 11:39 — REGNUM Из-за пожара, вспыхнувшего в одной из квартир в западной части датского города Баллеруп, погиб 60-летний мужчина. Об этом полиция западного округа Копенгагена сообщила в своем твиттер-аккаунте.

«Сегодня наши специалисты работали на месте пожара в одной из квартир Баллерупа. К сожалению, в результате инцидента погиб 60-летний мужчина, о чем мы впоследствии сообщили его родным и близким», — говорится в заявлении полиции. В настоящее время причина пожара не установлена, но версия об очередных бандитских разборках не является ведущей. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Специалисты полиции западного округа Копенгагена продолжали работу вечером 17 ноября, однако установить истинную причину возникновения пожара им не удалось. Правоохранительные органы также призвали граждан быть более осторожными.