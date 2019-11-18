Чита, , 11:33 — REGNUM Проблемы с прохождением отопительного сезона возникли в нескольких населенных пунктах Забайкальского края. К примеру, из-за поломки котла температуру в помещениях детского сада №4 поселка Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района поддерживают с помощью обогревателей. Эта тема детально обсуждалась в ходе оперативного совещания у главы региона Александра Осипова, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Необходимо завершить работу по отопительному сезону вместе с районами. Иногда принуждать выполнять меры по обеспечению забайкальцев теплом. Где необходимо, наказывать ответственных за исполнение этих мероприятий», — заявилАлександр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкалье начался с 19 сентября. На прошлой неделе из-за сломавшегося котла пришлось отключать от тепла несколько значимых социальных учреждений села Дунаево (Сретенский район). А сегодня, 18 ноября, проблемы возникли в селе Усть-Лиска Ононского района Забайкалья, где без тепла остались местное учреждение культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

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