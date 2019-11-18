Хабаровск, 18 ноября 2019, 11:36 — REGNUM Из-за сильной метели в Хабаровском крае закрыто движение междугородних автобусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Пассажирские перевозки запрещены с 15:00 по местному времени (08:00 МСК) 18 ноября на трассах Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск — Владивосток.
Как сообщало ИА REGNUM, на регионы Дальнего Востока обрушился снежный циклон. Перекрыты автотрассы, отменены рейсы в аэропорты ДФО.