Чебоксары, , 11:22 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего парня, которого обвиняют в незаконном приобретении код-грабберов, закамуфлированных под автобрелки. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По его словам, в декабре 2018 года в Чебоксарах обвиняемый без соответствующей лицензии приобрёл через интернет два код-граббера. Устройства были замаскированы под брелоки автомобильной охранной сигнализации и относятся к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации.

«Факт приобретения был выявлен в ходе расследования уголовного дела о кражах имущества из автомобилей, за совершение которых он был осужден в апреле 2019 года на 1,5 года исправительных работ. Именно с использованием код-грабберов им и совершались указанные преступления», — сказал Олег Дмитриев.

19-летнему жителю Моргаушского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году в Чувашии расследовалось резонансное дело о приобретении 660-летнего мужчины «шпионских» очков (очки со встроенными видеокамерой и микрофоном), которые являются специальным техническим средством для негласного получения информации. Товар поступил из Китая и был изъят из незаконного оборота сотрудниками Самарской таможни. Тогда мужчина пояснил, что купил устройство, чтобы записывать на память своих внуков.

Читайте также: Дед купил «шпионские» очки, чтобы заснять на память внуков (Чувашия)