Сретенск, Забайкальский край, 18 ноября 2019, 11:22 — REGNUM Власти Забайкальского края заявили, что решили проблему с теплоснабжением села Дунаево Сретенского района. Как отмечает сегодня, 18 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора, после установки нового котла подача тепла в четыре одноэтажных домах и школу возобновлена.
«Дети уже пошли на занятия. Сейчас проводится техническая работа, чтобы стабильно работали оба котла. Ситуацию контролируем», — сказал глава Сретенского района Алексей Закурдаев.
Напомним, авария с котлом в Дунаево произошла 14 ноября. Без отопления остались четыре одноэтажных дома и школа. Также пришлось приостанавливать теплоснабжение жилого фонда и искать новый котёл. Температура воздуха в этот день опускалась ниже 25 °C.
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