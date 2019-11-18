Кабул, , 11:23 — REGNUM В результате опрокидывания парома на реке Сатледж в пакистанской провинции Пенджаб погибли, как минимум, восемь человек. Об этом 18 ноября сообщил телеканал ARY.

Сообщается, что на борту всего находилось около 50 пассажиров. По предварительной версии, опрокидывание произошло из-за перегруза. Пока найдено восемь тел, утонувших в реке, в том числе двух женщин. Также известно о пятерых спасшихся.

Судьба остальных пассажиров выясняется. На месте работают сотрудники полиции и службы спасения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 6 ноября паром «Принцесса Анастасия», следующий из Стокгольма в Санкт-Петербург, наскочил на мель. Позже было объявлено, что судно будет направлено на ремонт.