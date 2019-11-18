с. Нижний Цасучей, , 11:15 — REGNUM Из-за коммунальной аварии в селе Усть-Лиска Ононского района Забайкалья без тепла остались местное учреждение культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Андрея Гурулева. По его словам, причиной тому послужила поломка топливного котла, разморожены батареи.

«Ситуация взята на контроль региональным управлением МЧС и краевым департаментом по гражданской обороне и пожарной безопасности. Основная проблема — оставшийся без отопления ФАП. Лекарственные препараты оттуда на данный момент уже вывезены», — пояснил Андрей Гурулев. По его словам, устранить поломку планируют в течение ближайших двух суток. Напомним, температура воздуха в районе сейчас опустилась ниже 12 °C.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Забайкальском крае начали с 19 сентября. На прошлой неделе проблемы с отоплением из-за сломавшегося котла возникли в селе Дунаево Сретенского района. Но 15 ноября там был установлен исправный котел.

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