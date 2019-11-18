Калуга, , 12:19 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и незаконном хранении боеприпасов. Об этом 18 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного управления СК России по Калужской области Илья Силаев.

Место преступления Kaluga.sledcom.ru

5 июля у просёлочной дороги на улице Дубровица в Калуге было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Сотрудники правоохранительных органов нашли очевидца происшествия, а также установили личности погибшего и стрелявшего. По версии следствия, 55-летний калужанин находился на территории своего недостроенного дома и увидел 40-летнего мужчину, которого подозревал в краже стройматериалов и овощей со своего участка. Об этом он в полицию не заявлял, а решил самостоятельно напугать мужчину. Он взял автомат, переделанный под боевой, и подошел к потерпевшему. Между мужчинами произошёл словесный конфликт, затем — драка, в ходе которой обвиняемый выстрелил в потерпевшего. Мужчина скончался на месте. Он попытался скрыть тело, оттащив его в траву. Оружие и патроны обвиняемый спрятал в овраге недалеко от места убийства.

Следователи обнаружили и изъяли автомат, револьвер, переделанный из сигнального в боевой, более 100 патронов, в том числе самодельных, а также более 60 банок с порохом. Данных, подтверждающих совершение погибшим кражи имущества обвиняемого, получено не было. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей, и ему грозит наказание в виде лишения свободы от шести до пятнадцати лет.

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