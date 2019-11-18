Симферополь, , 11:14 — REGNUM В Симферопольском районе Крыма отменили режим чрезвычайной ситуации, введенного из-за сильного лесного пожара. Об этом ИА REGNUM 18 ноября сообщили в МЧС Крыма.

«Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Симферопольского района отменила режим функционирования «чрезвычайной ситуации» на территории Добровского сельского поселения», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар под Симферополем начался 14 ноября, на территории Симферопольского района ввели режим чрезвычайной ситуации. На борьбу со стихией привлекли авиацию МЧС, вертолёт Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200, которые осуществили почти два десятка сбросов воды. В итоге пострадало около 50 гектаров леса.

Читайте также: Пожар под Симферополем тушат уже больше суток