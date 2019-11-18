Чебоксары, , 11:07 — REGNUM В Чувашии ожидается резкое похолодание. Погода в буквальном смысле перенесет нас из октября в январь, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, 18 ноября через республику будет проходить холодный фронт, который принесёт небольшие дожди, переходящие в мокрый снег. При этом не стоит рассчитывать на появление сугробов и установление снежного покрова.

К вечеру 19 ноября похолодает до — 5 градусов мороза, а 20 ноября приход арктического антициклона вызовет резкое понижение температуры и влажности воздуха на фоне очень высокого атмосферного давления. По прогнозу, в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до −13…−15 градусов. Днём будет солнечно, но температура опустится до −6…−8 градусов, что соответствует климатической норме января.

По предварительным данным, сухая морозная погода продержится недолго. В конце ноября в Чувашию начнёт поступать теплый влажный воздух из Атлантики.