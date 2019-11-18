Хабаровск, 18 ноября 2019, 11:11 — REGNUM В Хабаровске из-за снегопада произошло массовое ДТП — на трассе столкнулись три пассажирских автобуса и четыре легковых автомобиля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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ДТП произошло в центре краевой столицы — на спуске с улицы Калинина к Уссурийскому бульвару. Сначала из-за сильной метели столкнулись автобусы, потом в них врезался один легковой автомобиль, следом ещё три, один за другим. О пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, снежный циклон обрушился на регионы Дальнего Востока. Перекрыты автотрассы, отменены рейсы самолётов.