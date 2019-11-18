Барнаул, , 10:51 — REGNUM Погодные условия — снегопад и сильный ветер — повлияли на увеличение стоимости проезда в барнаульских такси. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на местных операторов транспортных служб.

Там поясняют, что в снегопад или в праздники на дорогах образуются огромные пробки, что делает менее выгодной работу таксистов. Чтобы стимулировать их, компании временно увеличивают цены. Поездки по отдельным направлениям подорожали вдвое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайский край пришли вместе с приездом в регион российского премьер-министра Дмитрия Медведева. За одни сутки — с 12 на 13 ноября — снега выпала столько, что образовались сугробы, хотя до этого на Алтае почти месяц было бесснежно. Сегодня, 18 ноября, спасатели вновь передали штормовое предупреждение о снегопаде и сильном ветре.

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