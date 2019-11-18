Джакарта, , 10:43 — REGNUM В центре исследования и разработки технологий геологических катастроф Индонезии объявили второй уровень готовности к извержению вулкана Мерапи в Джокьякарте, сообщает Kompas.

В письменном заявлении центр исследования и разработки технологий геологических катастроф призвал не предпринимать никаких действий в радиусе 3 километров от вершины горы.

«Потенциальная опасность в настоящее время проявляется в виде горячих облаков», — заявили в отделе по связям с общественностью агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

На основании зарегистрированных сейсмографических данных 15 ноября произошло три землетрясения. Кроме того, было зафиксировано 17 многофазных землетрясений, шесть вулканических землетрясений и четыре тектонических землетрясений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее извержение вулкана Мерапи зафиксировано специалистами-вулканологами в Индонезии на острове Ява.

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