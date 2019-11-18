Астрахань, , 10:39 — REGNUM В Астрахани мужчина погиб в результате обрушения балкона. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Днём 17 ноября двое знакомых — 39-летний астраханец и 36-летний житель Ставропольского края — вышли на балкон четвёртого этажа жилого дома улице Яблочкова в Ленинском районе. Балкон обрушился вместе с мужчинами. Пострадавших доставили в больницу. Утром 18 ноября астраханец скончался. Второй мужчина находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

Следователи организовали процессуальную проверку и собираются оценить действия управляющей компании, ответственной за этот дом.