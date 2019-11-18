Москва, , 10:42 — REGNUM Пламя, охватившее склад на северо-западе Москвы, может перейти на другие здания. Об этом сообщили 18 ноября журналистам в столичном главке МЧС РФ.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности, пламенем охвачена площадь в 600 кв. метров. К горящему складу направляется руководство главного управления МЧС России по Москве.

«Существует угроза перехода огня на соседние здания», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября на улице Маршала Прошлякова в Москве загорелся склад с кислородными и пропановыми баллонами. Уже произошло несколько взрывов газового оборудования, внутри загорелись автомобили.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожарные приступили к тушению склада с баллонами в Москве