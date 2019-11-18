Махачкала, , 10:33 — REGNUM Массовая драка студентов произошла во дворе медицинского колледжа в городе Махачкале. Один из участников потасовки получил ножевое ранение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошел вечером 16 ноября. Двое молодых людей пытались дракой выяснить отношения, однако стычка «один на один» переросла в массовую потасовку. В результате один из зачинщиков конфликта — 17-летний житель Махачкалы — ранил своего оппонента ножом в живот, после чего бросил нож и убежал.

Пострадавший — 18-летний студент данного колледжа — в настоящее время госпитализирован. В течение суток подозреваемый был задержан. По данным пресс-службы, молодой человек сознался в содеянном. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Вместе с тем очевидцы произошедшего сообщают в социальных сетях, что причиной конфликта стало замечание девушке за ее «неподобающее поведение» в общественном транспорте. Она якобы после этого пожаловалась своему парню, и тот решил выяснить отношение с обидчиком. Разборки переросли в драку с участием нескольких десятков человек.

Читайте также: Студента в Дагестане ранили в ходе конфликта из-за стула