Уфа, , 10:39 — REGNUM Асфальтобетонная установка филиала АО «Башкиравтодор» в Башкирии выбрасывала в воздух загрязняющие вещества, превышающие предельно допустимый норматив. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, нарушения экологического законодательства в деятельности филиала АО «Башкиравтодор» выявила прокуратура Илишевского района в ходе проверки.

По данному факту в отношении директора филиала было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха). В результате он был оштрафован на 10 тысяч рублей.

Сообщается, что в настоящий момент АО «Башкиравтодор» уже установило новое очистительное оборудование.