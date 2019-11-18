Петропавловск-Камчатский, , 10:33 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском загорелся старый рыболовный траулер. Судно выведено из эксплуатации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации регионального МЧС, пожар возник на площади 30 кв.м. Пострадали вещи, судовые помещения. Люди при пожаре не пострадали. На ликвидацию возгорания у пожарных ушло менее двух часов. Причины пожара выясняют сотрудники Государственного пожарного надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине капитана — директора траулера «Островной 11» уволили за отказ выйти в море на аварийном судне. По словам капитана, у супер-траулера повреждено рулевое управление, корпус латан-перелатан бетонными коробами, это один из видов экстренного ремонта пробоин в море, а также не исправен один из якорей. По мнению капитана и членов экипажа, выходить на таком судне в море — обречь себя на гибель.