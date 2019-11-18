На северо-западе Москвы утром 18 ноября начался пожар на территории промышленного комплекса. По данным очевидцев, горит склад с кислородными и пропановыми баллонами.

В МЧС сигнал о возгорании поступил в 9:39. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.