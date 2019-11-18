18 Ноября
 
11:18

Проектируемый проезд №6015 в Москве. Фото: Дарья Антонова

11:17

Из-за пожара движение на Проектируемом проезде №6015 в районе Строгино на северо-западе Москвы перекрыто, стоят пожарные машины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

11:14

Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован

В Москве локализовали крупный пожар на северо-западе города, сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

11:10

Видео с телеграм-канала @Huepub

10:42

Пожар на складе в Москве может перейти на другие здания

Пламя, охватившее склад на северо-западе Москвы, может перейти на другие здания. К горящему складу направляется руководство главного управления МЧС России по Москве.

10:42

Площадь пожара на северо-западе Москвы составляет 600 кв. метров

На северо-западе Москвы площадь пожара в складском комплексе составляет 600 кв. метров, сообщили журналистам 18 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

10:29

Пожарная машина

10:25

Пожарные приступили к тушению склада с баллонами в Москве

В Москве пожарные приступили к ликвидации открытого горения в складском комплексе на западе города. Об этом журналистам 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

10:24

В Москве горит склад с кислородными и пропановыми баллонами

На западе Москвы начался крупный пожар в промышленном комплексе, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.