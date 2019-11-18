Проектируемый проезд №6015 в Москве. Фото: Дарья Антонова
Из-за пожара движение на Проектируемом проезде №6015 в районе Строгино на северо-западе Москвы перекрыто, стоят пожарные машины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Крупный пожар на северо-западе Москвы локализован
В Москве локализовали крупный пожар на северо-западе города, сообщили 18 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
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Пожар на складе в Москве может перейти на другие здания
Пламя, охватившее склад на северо-западе Москвы, может перейти на другие здания. К горящему складу направляется руководство главного управления МЧС России по Москве.
Площадь пожара на северо-западе Москвы составляет 600 кв. метров
На северо-западе Москвы площадь пожара в складском комплексе составляет 600 кв. метров, сообщили журналистам 18 ноября в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
Пожарные приступили к тушению склада с баллонами в Москве
В Москве пожарные приступили к ликвидации открытого горения в складском комплексе на западе города. Об этом журналистам 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.
В Москве горит склад с кислородными и пропановыми баллонами
На западе Москвы начался крупный пожар в промышленном комплексе, сообщили 18 ноября корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.